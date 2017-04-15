國防部冷媒灌充爆炸釀2死 軍官包商無責判無罪

國防部2013年9月間，當時位在北市博愛路忠愛營區的地下室，進行冷媒灌充作業，意外發生爆炸，造成2死、14傷，負責冷氣維修的康克公司負責人蔡志裕、負責冷氣採購的上校徐健寧被認定有過失，依業務過失致死罪起訴，案經台北地方法院近兩年審理，合議庭認為沒有證據顯示蔡有維修不當可歸責的過失行為；徐有任何防止義務存在，判決2人無罪。

國防部2013年委由康克公司，負責忠愛營區忠愛樓地下室冷氣安全檢修，同年9月12日晚間，進行冷媒灌充作業時，因冷媒外洩適逢螺絲脫落，螺絲向外彈飛時產生電弧、火花，引燃外洩冷媒造成爆炸，受雇維修人員林育生、負責監工的上士班長林逢春因鄰近冷氣壓縮機，遭炸飛送醫不治；包商蔡政峰、蔡志裕父子等人分受全身90％二度不等的灼傷。

意外發生後，檢察官認為，蔡志裕未依施工規定使用扭力扳手，造成螺絲鬆脫涉有過失；徐健寧承接冷氣採購業務，已獲前手告知應更換冷氣，包商也再度提醒，但徐一再置之不理，也應負過失責任，將2人提起公訴。

台北地方法院審理認為，冰水機之B缸壓縮機事故，肇因壓縮機內部因故發生斷電產生電弧，瞬間高溫將6號端子內側銅棒及螺牙燒熔，使端子支撐力不足噴出，究竟是何種原因造成壓縮機內部端子接線產生電弧，因時間久遠已失去分析時效，難以查明事故原委，但這與康克公司先前更換6號端子無關。

合議庭認為，蔡志裕主觀上沒有預見意外發生可能性，且徐健寧也沒有執掌義務或決策權力，因而未向國防部建請汰換冰水機，並沒有違反防止義務、保證人不作為情事，兩人都不應負擔業務過失致死罪名，判決無罪。

(中時)