前蘇聯總統戈巴契夫：媒體 讓強權衝突爆增

前蘇共總書記、蘇聯總統戈巴契夫。（圖/美聯社）

曾任前蘇聯（USSR）總統職位的戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），日前接受德國報紙專訪時指出，近年來各大強權之間的矛盾與衝突大增，除了各領導人與軍方的修辭要檢討外，快速發展的媒體，更需要負起一半的責任，過度放大和專注於單一議題，往往讓局勢更加緊張，甚至造成擦槍走火之態。這位前蘇共領導人認為，當前的國際局勢，具備了開啟新一波「冷戰」（Cold War）時代的條件。

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，前蘇聯最後一任領導人戈巴契夫，在接受德國Bild報紙專訪時，對於近期以來，美俄等全球強權之間的矛盾高漲一事，這名老經驗的政治家認為，「各國領導人與軍方高層所使用的語言和修辭都不及格，經常讓事情被誤會、被引領到更危險的領域之中，此外，競爭激烈的媒體，在處理軍事和強權關係上，經常過度放大或過於專注於單一議題，讓世界陷入開戰的疑雲之中，連帶影響大國強權之間的外交布局。我認為，在這樣的條件，當前的國際社會已具備再次迎接新一波冷戰的準備。」

前蘇聯總書記戈巴契夫（圖左）訪問已故前古巴領導人卡斯楚（圖右）。（圖/美聯社）

已故美國前總統雷根（圖左）與前蘇聯總統戈巴契夫（圖右）。（圖/美聯社）

現年86歲的米哈伊爾·戈巴契夫，出生於高加索的斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai），父母親都是農場工人，祖父和外祖父都遭陷害流放西伯利亞。1955年畢業於莫斯科國立大學（Moscow State University）法學系，並於就學期間結識並結縭髮妻雷莎·戈巴卓娃（Raisa Gorbacheva）。1961年參與赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）主持的蘇共22大，從地方共青團正式進入官場，並於1971年進入中央委員會。快速竄升的戈巴契夫於1980年當上蘇共中央政治局委員，5年後以55歲之齡獲選蘇共總書記，正式成為蘇聯最高領導人。開始推行改革與新思維，戈巴契夫放手對東歐共產陣營的干預，並改採民主選舉，由他當選第一任、也是唯一一任的蘇聯總統。

戈巴契夫呼籲美俄、歐俄應重新接觸與談判，尤其是身為歐盟（EU）老大哥的德國，更應該重啟談話和互動，不要讓多年累積的互信，在一夕之間就毀於一旦，無論是俄國、德國或其他相關國家的民眾，都不會願意對峙情勢再度升高，期望各國領導人能冷靜並做出對的選擇。

(中時電子報)