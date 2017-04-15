桃300警深夜「封城掃蕩」查獲毒品分裝場
桃園市昨深夜執行「封城掃蕩」，動員近300名警力「對外封鎖、對內掃蕩」，破獲多起槍毒，其中桃園警分局在民宅內查獲毒品咖啡包分裝場，當場查扣高過5公斤的咖啡包、5千顆的一粒眠，以及原料、封口機等物，訊後依違反毒品罪嫌將傅姓男子移送。
桃園市政府警察局昨晚至今凌晨，以路檢、臨檢、搜索等方式，實施「對外封鎖、對內掃蕩」的「封城掃蕩」毒品專案，桃園、蘆竹、大園、龜山、大溪北區5分局，共出動2百餘名警力，封鎖主要聯外幹道，設置多處路檢點，攔檢、盤查出、入轄區可疑車輛。
桃警臨檢轄內KTV、酒店、旅館和汽車旅館等易涉毒場所，查獲多起刑事案件，總計共查獲毒品69件85人、其他各類刑案41件48人。
桃園警分局在桃園地檢署檢察官王遠志指揮下，查獲21歲傅姓男子竟在大樓租屋處，經營毒品分裝場，當場查扣5002顆一粒眠、5公斤的毒咖啡包399包，以及2、3級毒品原料7大包、封口機、分裝袋等物，傅男為了吸引買家目光，還在毒咖啡包上印製寶藍色的虎頭張嘴圖樣，但他對案情避重就輕，推託全是朋友弄得，訊後仍依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
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(中時)
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