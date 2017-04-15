面對綠營多人參選高雄市長 陳宜民：沒在怕
國民黨立委陳宜民日前宣布參選高雄市長，面對綠營6位立委也有意角逐，他15日表示「沒在怕啦」，不過他坦言，86歲父親得知他要參選，邊看新聞邊哭，擔心選舉過程會出事，陳宜民只好再三安撫，強調一定會和綠營對手良性互動。
陳宜民12日面對媒體詢問，公開表態當仁不讓參選高雄市長，今天他回到高雄，上午出席環團反空汙聯盟成立大會，表達對空氣品質的關心，下午也將參加「浪浪市集」義賣活動，替流浪動物謀福利。
「請益之旅其實年初已經開始了」，陳宜民說，他去年底在高雄成立第二個服務處，直接與市民互動，年初則在藍營市議員陪伴下，走訪旗山、美濃、六龜、甲仙、那瑪夏等偏鄉，發覺縣市合併後，原高雄縣許多地方並沒有同步提升。
綠營至今有6人表態角逐市長初選，個個實力堅強，但陳宜民說「沒在怕啦」，他自認學經歷、政見不輸人，而且家世清白，父親一生行醫助人，是他效法的對象。
他說，高市議會民進黨議員31席、國民黨26席，其實差距不大，且小英執政「二二六六」，民眾覺得沒有未來，國民黨在高雄仍有拚搏機會。
然而，陳宜民也坦言，現在最擔心的是他的父母，他宣布參選當天，高齡86歲、罹患大腸癌的父親拿著手機，邊讀新聞報導邊哭，煩惱兒子「參選不知道會不會出事」，陳宜民只能安慰父親說，他與綠營立委皆有來往，一定會良性競爭。
針對外傳連勝文也有意參選高雄市長，陳宜民表示「目前還沒聽說，但他若要來，我很歡迎」，高雄需要更多國民黨有志之士南下開拓，替市民發覺問題，他建議國民黨初選比照綠營全民調，屆時若連勝文勝算比他高，他也會全力支持輔選。
(中時)
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