詹啟賢暗指黨主席賄選綁樁 吳敦義：汙衊

前副總統吳敦義（中）15日出席中華台灣潮汕同鄉總會成立慶祝大會並受訪。（姚志平攝）

對於國民黨主席參選人詹啟賢透露這次黨主席選舉有賄選綁樁情形，15日出席中華台灣潮汕同鄉總會成立慶祝大會的前副總統吳敦義表示，詹啟賢揭發賄選是很勇敢的事情，但沒有具體指出哪些縣市，對黨是「不負責任的汙衊」。

(中時)