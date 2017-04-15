韓媒：北韓核試恐延到25日建軍節
今日為北韓已故領導人金日成105歲冥誕紀念日「太陽節」，領導人金正恩向全球展示軍力，韓聯社旗下聯合新聞TV獨家轉播朝鮮中央電視台的畫面，但在字幕打出「今天似乎不會核試—可能於25日建軍節進行核試」，指朝鮮核試可能不會在今天，而是在本月25日的建軍節才進行。
朝鮮中央電視台從當地時間今天上午10時5分起直播建國領導人金日成105歲冥誕紀念日「太陽節」大閱兵儀式，領導人金正恩於上午10時22分許抵達現場並走上主席台。
朝鮮中央電視台播音員稱，由最精銳的隊伍組成的方陣將給帝國主義者所謂的軍事技術優勢畫上句點，展現令世界羨慕且威力最強的最尖端攻擊手段和防禦手段。分析認為，這表明朝鮮舉行此次閱兵式是為應對美國等國際社會施壓而展示軍事力量。
報導說，一度傳出遭肅清的朝鮮國家保衛相（部長級）金元弘也登上平壤金日成廣場上的閱兵台，他雖肩戴四顆星，但臉色卻頗憔悴。今年1月曾傳出他由四星被降等為一星，並遭受思想改造。
(旺報)
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