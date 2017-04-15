迎世大運 北市排課認識「認養國家」
台北市主辦2017世界大學運動會，是台灣歷來舉辦過層級最高的綜合性運動賽事。為宣傳賽事，同時也把握機會讓年輕學子接軌國際，教育局鼓勵各校認養參賽國家，並把相關內容融入課程，今早92校在市府前廣場舉辦成果嘉年華，有學生秀出非洲鼓，也有師生自製愛沙尼亞料理，場面十分熱鬧。
市長柯文哲為嘉年華致辭時表示，全球化是國際趨勢，但不一定要把學生全部送出國，透過「在地化的國際教育」，也是和國際接軌的機會。8月將有約150個國家的隊職員來台參賽，學校將世大運、認養國家的特色融入課程，就是很好的方式。
中山國中是認養非洲國家的「盟主學校」，校長周婉玲說，學生特別將藝文課上所學的非洲鼓帶到嘉年華會上演出，不僅在校學生彈奏「拇指琴」，社區大學學員也加入一起演出金貝鼓、說話鼓；另外，學生也在攤位上展示自己手做的非洲風項鍊。
因世大運參賽國家遍佈5大洲，嘉年華會上，還有景美女中師生自製愛沙尼亞傳統食物、南港高工學生穿著毛利人服裝介紹庫克群島風俗、大直高中則介紹加勒比海國家千里達與托巴哥共和國的金牌奧運選手、金華國中學生則分享與英國筆友一起製作的「文化盒」。
(中時)
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