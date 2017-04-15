醫院調漲部分負擔 今日上路

署長李伯璋前往台北市新光醫院視察，瞭解電子轉診資訊平台就醫的流程，新光醫院院長侯勝茂（後排右）與行政副院長 洪子仁（後排左）在旁解說。（張鎧乙攝）

就醫的患者向櫃臺諮詢電子轉診資訊平台的流程。（張鎧乙攝）

中央健保署調整醫院部分負擔新制15日上路，醫學中心未經轉診或輕症急診患者，部分負擔將分別調漲60與100元；但若透過基層診所或小型醫院轉診至醫學中心或區域醫院，部分負擔可減40元，署長李伯璋並前往台北市新光醫院視察，瞭解電子轉診資訊平台就醫的流程，聽取患者們的意見。

(中時)