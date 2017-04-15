買西瓜刀準備切西瓜 路上竟先砍人

林男新買要帶回家讓家人切西瓜的西瓜刀，卻成砍人凶器。（陳心瑜翻攝）

新北市32歲林姓男子14日晚間10時許出門買西瓜刀，行經蘆洲區民權路時遇到賴姓夫婦正在移車，林姓男子不耐久候，雙方發生口角，林男竟持新買的西瓜刀朝賴姓夫婦猛砍，砍傷賴男大腿和賴妻手臂，兩人當場血流如注。林男遭警方逮捕後矢口否認砍人，但監視器畫面已拍下行兇過程，警方訊後依傷害罪將他移送法辦。

警方調查，林姓昨天晚上出門幫家人買西瓜刀，返程卻與賴姓夫婦發生行車糾紛，憤而持新買的西瓜刀砍傷對方，林男遭逮捕後卻矢口否認砍人，堅稱「對方奪刀自己劃傷」，幸好圍觀民眾立即報警並協助制伏。

(中時)