汽車失控撞民宅 駕駛命大僅輕傷

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事故自小客車車身支離破碎，所幸駕駛命大僅受擦傷無大礙，已自行脫困。(林雅惠翻攝)

高市路竹區省道台17線竹滬段14日深夜10時8分，發生一起自小客車疑似車速過快超車不當而撞擊路旁電線桿、波及路旁民宅肇事，事故自小客車車身支離破碎，所幸駕駛命大僅受擦傷無大礙，已自行脫困。

湖內分局交通分隊員警調查，23歲黃男駕駛自小客車沿路竹區台17線由北向南行經事故地點，疑似車速過快、超車不當衝出路外，撞擊路旁電桿、波及一旁民宅，黃男經警酒測值為0，無酒後駕車情事，相關肇事原因待進一步調查釐清。

(中時)