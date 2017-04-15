正修科大成立國內首家產學合作彩妝公司

正修時尚彩妝系師生專業研發的12項各式化妝品、保養品及清潔品，14日開幕試賣。（林雅惠攝）

國內第一家由正修科技大學教師、校友及產學合作策略聯盟化妝品製造廠共同成立的澄美公司，專售正修時尚彩妝系師生專業研發的12項各式化妝品、保養品及清潔品，14日開幕試賣，不久將上市讓民眾能輕易採購。

正修科大表示，澄美公司是在教育部大專校院試辦創新計畫支持下誕生，主要協助學校研發成果商品化與技術移轉，降低產學落差，目前公司成員由學校三個系所組成。

妝彩系師生負責美妝保養產品開發與膚質檢測，並與符合ISO-22716化妝品GMP優良製造廠進行產學合作生產商品，另企管系師生負責公司營運，資管系師生負責電子商務平台建置，由教師帶領學生進行企業營運操作，透過專業研發人員及嚴格品管製造出優質產品，讓消費者使用更加安心。

昨日開幕會場，首波展示商品有薰衣草舒壓修護精油洗沐系列、檸檬馬鞭舒敏保溼精油洗沐系列、香氛舒敏洗沐系列、胺基酸洗面乳、保溼護手霜、全效亮白抗皺精華液、黃金CoQ10彈力緊緻保濕面膜、全效亮白抗皺霜、天然橘油洗潔精。

各類美妝產品都出自化妝品與時尚彩妝系教師研發，其中保濕面膜供不應求，在現場被民眾搶購一空。

正修科大表示，美妝產品除透過網路行銷外，未來將與在地連鎖藥妝店、線上知名美妝商城合作，另將透過學生實習方式，提供整合行銷及產品研發人才的培育，協助同學順利接軌就業市場，共創產業、學校、學生三贏局面。

(中時)