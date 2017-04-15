吳敦義土城後援會成立 凍蒜聲不斷

吳敦義今（15日）參加土城區後援會成立大會，結束後一一與民眾握手致意。（吳堂靖攝）

國民黨主席參選人吳敦義，今（15日）前往土城區埤塘里活動中心，參與後援會成立大會，現場高喊「凍蒜！」，並發送國旗、黨旗及文宣，約有500多名民眾參與，前立委盧嘉辰、議員林金結等人到場支持。

吳敦義細數政績，期許能再次團結國民黨，成為更有效監督的在野黨，2020年重返執政。結束後，吳敦義在門口一一與民眾握手致意。

(中時)