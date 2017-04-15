星光徵才騎驢找馬 各路英雄挑戰
虎尾就業中心昨晚舉行大型星光徵才活動，打造「就業機會無法擋，各路英雄來挑戰」釋出逾千名職缺，有1016名英雄好漢下戰帖挑戰（投遞履歷），現場活動戰況激烈，面試順利成功最快明天即可上班。
活動由雲嘉南分署長柯呈枋邀請雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、虎尾鎮長林文彬及勞工處長林慧如等來賓，手持英雄盾牌，並將英雄戰鬥力（面試）、續航力（履歷健檢）、創造力（創意發想）、行動力（職場體驗）4顆寶石齊聚活動大型盾牌，點亮英雄氣概為活動揭開序幕。
行動力-職場體驗區發現令人印象深刻的智能障礙者──小發，雲林燈會期間由就業中心推介擔任清潔工作，但燈會結束後，求職過程並不順遂，屢次面試未果，但小發不因此而受挫，更積極參加職場體驗，最後成功媒合，替小發找到人生的英雄夢。
(中時)
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