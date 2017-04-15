白百何出軌 尪暴怒面曝光「毀我家必讓你亡」

白百何出軌，陳羽凡疑在朋友圈向小王宣戰。（圖／取自全明星探、新浪娛樂微博）

陳羽凡和白百何11年婚姻亮起紅燈。（圖／取自白百何陳羽凡幸福吧微博）

大陸已婚女星白百何被抓幽會鮮肉男模張愛朋的緋聞仍持續延燒，昨(14日)彭于晏跳出撇和白百何無舊情外，白百何丈夫陳羽凡昨則老神在在，曬出兒子練舞影片，似心情不受影響，稍早陳羽凡在朋友圈發文內容曝光，寫道：「毀我家者必讓你亡！」可見陳羽凡私下對此十分氣憤。

白百何爆出出軌疑雲後，陳羽凡首度發文稱：「蛋疼的，都快回家過節吧！」要網友別管太多，昨晚他再分享兒子練舞側拍影片，最後還加個笑臉，似乎想強調自己心情平靜，然據《新浪娛樂》報導，陳羽凡在朋友圈的發文並沒如此「灑脫」，甚至暴怒到想找小王理論。

陳羽凡今凌晨2時在朋友圈說：「人之初，性本善。你啊用陰險狡詐陷害他人，天理不容！我知道的和你啊所策劃的一切，我保證要還！正式說一聲：毀我者莫猖狂，毀我家者必讓你亡！你不知道怎麼做男人，我就好好教教你！」讓網友都猜測陳羽凡此文是否暗示正式向小王宣戰。

(中時電子報)