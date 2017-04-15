食髓知味 男二度潛入學校行竊失風被逮

陳姓慣竊（右）二度潛入同一所高中行竊，終於失風被逮，警方依法移送法辦。（孟祥傑翻攝）

24歲陳姓男子去年10月曾潛入新北市中和地區某高中行竊，疑因食髓知味，昨天（14日）上午7時許又溜進該所高中，在教學辦公室行竊，正好被經過的替代役男發現，陳男驚覺失風拔腿就跑，替代役男與教官由後追趕，最後在停車場制伏陳男報警，警訊後依竊盜罪、侵入住宅等罪移送法辦。

警方調查發現，陳男有多次竊盜前科，去年10月曾利用上午7時許校園開放時間，潛入該所高中竊走筆記型電腦，昨天再度潛入行竊，警方前往陳男住處，赫然發現他竟用去年竊得的筆電上網、打電動，警方訊後依法送辦。

(中時)