又是三寶！油門當剎車 撞死超商喝咖啡女子

林女倒車將油門誤當剎車，猛烈撞上超商，撞死一名在超商前喝咖啡的女子。(曹婷婷翻攝)

在超商前喝咖啡竟遭撞死！台南市安南區長和路二段272號超商前，今天上午發生一起離奇車禍，一名41歲鄧姓女子今早9時許到超商買咖啡，正坐在超商前喝咖啡，未料，一名38歲林姓女子駕車正欲倒車停在超商前，疑似將油門當剎車踩，來不及剎車，倒車不慎撞上鄧女，鄧女到院前已經身亡。

台南市警三分局目前正在對林女製作筆錄，林女情緒激動，死者家屬也難以接受，只是喝個咖啡，怎會飛來橫禍？警方表示，林女並未酒駕，事件發生原因仍在釐清中。

(中時)