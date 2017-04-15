賄選傳聞 詹啟賢籲黨中央為黨形象負責

國民黨主席參選人詹啟賢上午到苗栗市與黨員座談。（黎薇攝）

國民黨主席參選人詹啟賢，上午到苗栗市與黨員座談，他提到參加黨主席選舉有4大目標，包括由上而下，中央與地方不能有斷層，集中領導，調整組織架構，重新獲得民眾認同

詹啟賢表示，要選出帶領黨的人選很重要，自己沒有個人恩怨與政治包袱，有經營管理跟執行能力，是最佳人選。

受訪時被問到黨主席賄選傳聞，詹啟賢表示「黨應該對黨的形象多負起一點責任」，針對相關疑雲，認為黨中央應該重視並慎重調查。

(中時)