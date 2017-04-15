陳冠宇今升一軍 旅日選手本季第一人

陳冠宇今升上日職一軍。(資料照)

效力羅德的旅日左投陳冠宇，今年從二軍出發，開季3場出賽表現出色，今被球隊登錄一軍，成為本季首位登上日職一軍的台灣選手。

陳冠宇經典賽過後，就返回日本，不過經典賽手指破皮，加上又得到花粉症，讓他無法趕上開季一軍，不過從二軍出賽表現出色，3場出賽一場先發，共投10局，被擊出13支安打偏多，不過也狂飆8次三振，僅失1分，自責分率0.90。

陳冠宇本季被定位為中繼投手，本季開季至今羅德團隊自責分率4.33，在洋聯墊底，成績上面也僅以4勝8負，領先傷兵眾多的火腿隊，期盼陳冠宇來到一軍，可以加強羅德的投手戰力。

(中時電子報)