黨主席賄選？洪秀柱要詹提具體事證

洪秀柱上午參加青年和平團感恩茶會。（王揚傑攝）

國民黨主席參選人詹啟賢14日爆出本次黨主席選舉賄選綁樁，不同身分各有不同價碼，對此爭取連任的國民黨主席洪秀柱今（15）日表示，希望詹副主席能提出具體的事證，讓黨中央可以對這些指控嚴懲、嚴辦、嚴查，否則光是耳聞相傳，對黨是很大的傷害。

洪秀柱說，我們希望沒有這種事情發生，當初在中常會也通過相關辦法，就是希望大家對於選舉的過程當中，要特別注意不得有類似的狀況發生。

(中時)