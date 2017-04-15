MLB》差點又延長 馬林魚再見安氣走大都會

馬林魚瑞爾謬托(左二)敲出再見安，開心慶祝。(美聯社)

馬林魚15日在主場派出沃奎茲先發，對戰大都會「雷神」辛德加，雙方2-2平手進入第9局，兩隊前一役才大戰了16局，這次魚軍不願再戀戰，憑藉瑞爾謬托9局下的再見二壘打以3-2結束比賽，於4連戰中扳回一城。

馬林魚前役打太久，用掉了先發康利，因此改派沃奎茲上陣，他投到5局上被敲第2分之後就退場，無關勝負，本季還未開張。麥總這場仍動用了5名牛棚，幸虧沒打延長賽，瑞爾謬托在兩出局後把保送上壘的隊友羅哈斯送回來，由終結者拉莫斯獲得勝投。鈴木一朗擔任先發第7棒，4打數掛零。

辛德加勇猛依舊，6局僅有1責失，他只用了87球，但投到右手指甲裂開流血，不得不提前退場，亦無關勝負。辛德加說：「為這點小傷而退場真令人不爽。」賽後他在右手食指和中指黏上了假指甲，教練認為他休息幾天即可。

馬林魚7局下曾經有1出局滿壘的大好機會，葉利奇敲出平飛球，被大都會左外野手康佛托接殺，他又直傳本壘成功逮到羅哈斯，形成雙殺。從慢動作重播看來羅哈斯似乎是安全上壘，馬林魚提出挑戰，但是無法推翻判決。

(中時電子報)