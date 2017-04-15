讓愛啟動 助身心障有交通車

土庫華聖啟能中心是雲林唯一收容身心障者的合法機購。（許素惠攝）

土庫華聖啟能發展中心是雲林縣內唯一身心障礙者照顧機構，交通車老舊，頻頻故障，影響孩子交通安全，另該中心中國鼓隊常接受外界邀約演出，但為了載運設備而改裝的貨車也因不符需求，經常造成鼓具損壞，急需廂型車與小貨車各一輛，經衛福部核准募款，盼勸募所需車輛，預定籌募金額約144萬元，希望各界伸出援手幫忙。

華聖啟能發展中心「因為有您~讓愛啟動專車」勸募計畫於彰化銀行(009)設有銀行活存專戶（帳號帳號9523-86-020349-00），捐款者可存入捐款所得，專款專用。

(中時)