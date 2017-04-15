中廣2頻道停播 洪秀柱：箝制新聞自由

洪秀柱上午參加青年和平團感恩茶會。（王揚傑攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）人員昨（14日）晚要求中廣立即停播音樂網及寶島網。國民黨主席洪秀柱今（15）日上午表示，民進黨政府完全忽略了歷史的背景和人民感情的因素，用粗暴的手法，在下班之後連夜要人家停播，完全無視工作人員的安排和事務的處理，這種方式可說是在箝制新聞媒體的言論自由，引起寒蟬效應，企圖轉移施政無能的焦點，非常可惡。

(中時)