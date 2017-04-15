柯P指世大運中國團會出事 洪秀柱批重大失言

台北市長柯文哲日前在接受媒體專訪時表示，中國大陸8月時派超過700人的龐大代表團來參加世大運，一定會出事。

對此，國民黨主席洪秀柱今（15）日上午表示，她認為柯文哲市長的失言相當過當，非常不妥，記得去年洪習會時，我們還特別要求中國大陸派隊參加，共襄盛舉，讓這次世大運辦得圓滿，所謂來者是客，柯市長用這種方式，是恐嚇？還是什麼樣的居心？不管有意或無意，都是重大的失言。

(中時)