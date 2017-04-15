平鎮警賓館臨檢 毒鴛鴦持槍被逮

桃園市警分局14日在轄內1賓館查獲改造克拉克手槍1把、10發子彈及5公克安非他命毒品。(賴佑維翻攝)

桃園市警分局14日執行肅毒、肅槍封城專案，在轄內1賓館查獲潘姓、廖姓情侶持有改造克拉克手槍1把、10發子彈及5公克安非他命毒品。

警方表示，31歲潘姓男子和28歲廖姓女子昨天晚間投宿在中豐路上1間旅館，潘男見到警方上門隨即神色大變，警方果然在房間內發現改造克拉克手槍1把、10發子彈及5公克安非他命毒品、吸食器。潘男說，槍械是為了防身使用，並未有其他用途，警方訊後將2人逮捕送辦。

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(中時)