驚爆白百何正式簽字離婚？傳孩子歸男方
大陸女星白百何2006年與歌手陳羽凡結婚，2年後生下一子「元寶」，近日白百何被抓包與鮮肉男模張愛朋密遊泰國，和陳羽凡夫妻關係似乎名存實亡，今(15日)港媒則報導，傳聞白百何和陳羽凡已透過律師正式簽字離婚，孩子監護權歸男方，但對此，當事人尚未證實。
白百何當年在拍攝電視劇《與青春有關的日子》，與同劇組的陳羽凡結緣相戀，2006年從中央戲劇學院畢業後，兩人隨即完婚，出軌爆發前一天，白百何還曾親暱談丈夫說：「我們家陳老師是個藝術家，比較安靜，喜歡窩在工作室裡」，如今看來令人感嘆。
據《on.cc東網》報導，消息指出白百何和老公已在律師協助下辦理了離婚證手續，孩子歸陳羽凡，昨晚陳羽凡上傳了兒子練舞影片，似乎也說明往後生活重心只剩兒子，但對於是否真的簽字離婚？目前暫未獲得兩人回應。
(中時電子報)
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