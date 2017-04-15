企業、體育混搭 牧德盃盼拍進小巨蛋

第2屆牧德盃企業羽球排名賽15日台北體育館登場。(林宋以情攝)

牧德盃企業羽球排名賽。（牧德提供）

吸引共48家重量級企業集團參賽，第2屆牧德盃企業羽球排名賽，15日台北體育館熱鬧登場，不僅要為企業晉用體優生發聲，未來更盼成為國際型賽事，邀請中國大陸、東南亞、日本等國外企業共襄盛舉，挺進台北小巨蛋。

牧德盃企業羽球排名賽邁入第2屆，規模遠比去年盛大，今年參賽隊伍所屬公司的市值合計已超過台股總市值40%，除了去年冠軍台塑、季軍台積電等大型集團外，鴻海、台哥大、友達、華碩、和碩、華航等重量級企業組隊參賽。

牧德科技陳婷儀(左)，業務部副理蔡政羽(右)。(林宋以情攝)

本身就熱愛羽球運動，牧德科技董事長汪光夏除了希望企業間以球會友，更鼓勵企業晉用體優生，至今已有13位體優生在牧德科技任職，部門自業務部、客服工程師至人資都有，體優生專長也從籃球跨到羽球，目前是業務部副理的蔡政羽同樣是體優生出身，更曾在去年一人拿下1600萬訂單。

任職牧德科技行政中心人資部，清華大學教育系畢業的陳婷儀，曾在2013年澳洲青年奧林匹克運動會拿下女雙銅牌、團體銅牌，陳婷儀坦言一開始的確需要適應期，「但剛好我是教育系畢業，設計教育訓練課程、活動，其實還算得心應手。」

牧德盃首屆在清大、成大舉辦，於中南部打響知名度，牧德科技業務部副理蔡政羽表示，「今年特地選在台北世大運羽球場館舉辦，也連同為即將登場的世大運加油。未來希望賽事能擴大到成為國際賽事，邀請亞洲等地企業共襄盛舉。」

(中時電子報)