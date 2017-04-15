南部反空汙大聯盟成立 要求台電禁燃生煤

高雄及屏東近30個團體今天籌組成立「南部反空汙大聯盟」，並到高雄市小港台電大林廠前抗議，要求台電禁燒生煤，後面是大林廠的大煙囪。（呂素麗攝）

高雄及屏東近30個團體今天成立「南部反空汙大聯盟」，到高雄市小港台電大林廠前抗議，國民黨立委陳宜民到場聲援。（呂素麗攝）

國民黨市議員陳麗娜到場聲援。（呂素麗攝）

要健康婆婆媽媽高雄團團長洪秀菊說，小港沿海六里許多小孩都有鼻炎等過敏毛病。（呂素麗攝）

守護大林蒲六里遷村權益自救會會長林義德（右三）等民眾今天也到台電大林廠前抗議「黑箱普查」。（呂素麗攝）

世界地球日前夕，中南部長期空污嚴重，台南、高雄及屏東近30個團體今天籌組成立「南部反空汙大聯盟」，並到高雄市小港台電大林廠前舉牌及拉白布條，高喊「我們要健康，不要致癌」口號抗議，要求台電大林廠禁燒生煤；表態參選高雄市長的國民黨籍立委陳宜民、市議員陳麗娜都到場聲援，要求政府「說清楚講明白」。

南部團體大串聯繼舉辦「219高雄反空汙遊行」後，今天再成立「南部反空汙大聯盟」，並在成立大會之前，先到台電大林廠抗議，警方也到場戒備，過程平順。

今天現場同時有反對大林蒲「黑箱普查」的民眾也到場抗議，守護大林蒲六里遷村權益自救會會長林義德表示，汙染問題都沒解決就要普查要村民遷村，很不合理，居民擔心成為下個紅毛港，將來要負擔龐大貸款，要求市府針對新式普查表召開大型說明會，不要讓遷村成為「假議題」。

針對環保團體的訴求，台電南部施工處公關經理黃清全回應指出， 台電大林廠更新的機組是比照林口電廠機設計一樣，將來機組運轉的空汙防制符合國際標準，且台電投入致力空汙防制及環保費用高達144億元，顯示空汙防制的決心，未來也樂意接受官方環保機構的監督。

「南部反空污大聯盟」召集人陳椒華說，南部久旱不雨，PM2.5也居高不下，從去年10月到今年3月，長達半年，南高雄的小港、大寮及北屏東的屏東、潮州測站的PM2.5半年平均值皆高於40微克/平方公尺，小港測站的平均值最高，達53.3微克/平方公尺，顯然此區域居民的死亡風險增高許多，也顯示臨海、林園工業區的工業污染嚴重，已超過環境涵容能力。

陳椒華表示，環團成立「南部反空污大聯盟」，要求台電大林廠禁燒生煤，PM2.5是致癌物，「我們要健康，不要致癌」，要求不能於此區域擴張污染產業。

高雄空氣行動聯盟理事長黃義英表示，由於燃燒生煤的PM2.5含有重金屬砷、鎘及六價鉻，都屬於一級和二級致癌物質，所以，居民要求台電大林廠禁燃生煤，年底也不能啟用燃煤機組。

要健康婆婆媽媽高雄團團長洪秀菊表示，小港沿海六里居民、學童，許多人都有鼻竇炎，皮膚及眼睛過敏現象，去看醫師也無效，大家又無力搬離PM2.5高污染區，「我們要搬到何處？」。

到場聲援的立委陳宜民要求政府正視南部民眾反空汙的權益，台電大林發電廠不要燃燒生煤己經是國際趨勢，空汙偵測越南每5分鐘偵測1次，我們卻1小時才測1次，希望政府確實落實空汙偵測。

市議員陳麗娜也批評政府的高屏空氣總量管制是「喊假的」，高雄市為何一直在燒外縣市的垃圾，市民怎麼受得了？請陳菊市長出來說清楚講明白。

高市環保局蔡孟裕局長表示，高雄市細懸浮微粒平均濃度，己從2013年39.1μg/m3，下降至去年26.5μg/m3，改善幅度達32%；他強調，市府反空汙立場與市民一致，但空汙改善非一蹴可及，管制措施必須循序可行，也有賴全體市民共同努力，才能加速改善高雄空氣品質。

(中時)