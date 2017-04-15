傳承193年 萬和宮字姓戲4／22起演兩個月
全台規模最久、傳承193年的萬和宮「字姓戲」，將於22日開演，持續兩個月每天下午及晚間由創團六十餘年的「金興社歌劇團」各演一場歌仔戲，17日舉辦媽祖契子女回宮祝壽植福活動，從農曆三月持續熱鬧到五月，南屯老街熱鬧滾滾，為媽祖聖誕添喜氣。
萬和宮董事長蕭清杰指出，農曆3月20日旱溪媽祖遶境十八庄至南屯時，「老二媽」例行接駕，並相隨經南屯老街至田心仔。4月19日（農曆3月23日）是媽祖聖誕，萬和宮與媽祖相關的慶典，於當天上午9時萬和宮遵循古禮，舉行三獻禮祭典。
4月17日上午則是媽祖契子女回宮祝壽植福熱鬧活動，萬和宮從2007年開始，每年媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，慣例舉辦這項活動，累計至今媽祖的契子女共計2758人。
萬和宮字姓戲在6年前已由台中市政府公告登錄為台中市民俗類文化資產，今年將於國曆4月22日上午9時正式開演的字姓戲，由張姓開始，張姓宗親比照媽祖聖誕祭典，舉行三獻禮，張姓宗親代表、萬和宮總幹事張俊鎮為主祭官。
(中時)
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