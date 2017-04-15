竹市西大路地下道淹水 市議員連署要求整修
新竹市西大路地下道年久失修，機車道每逢下雨必淹水，人行道除了漏水問題，牆面還長滿青苔，民眾直呼「恐怖」，市議員施乃如、曾資程等人日前在臨時會連署要求整修，工務處表示將積極會勘，研議修建方案。
民眾在臉書《新竹爆料公社》PO出多張西大路地下道牆面斑駁照片，令人看了怵目驚心，指該路段通往科學園區，是車流量極大的重點門面，但牆壁都長滿青苔，管線裸露，讓人看不下去。
不少網友看了照片直呼是「恐怖片場景」，還揶揄「導演們又多了可以取景的地方了！」、「乍看以為是生態走廊，有溼牆與綠苔」。
市議員施乃如獲悉後，日前要求工務處養護科前往清潔，將青苔抹除，牆面雖暫時恢復整潔，但淹水及漏水問題仍無法根治，上次臨時會特別與黨團民代聯合提案，要求市府改善。
施乃如直言，西大路人行道環境髒亂，牆面漏水且斑駁，已多年未整修，清洗後仍斑駁不堪，且仍會漏水，地方居民期盼早日改善。
工務處說明，2年前曾研議市區地下道外觀美化計畫工程，不過經統整，修復經費高達2000多萬，因此暫時擱置，西大路地下道全長400多公尺，4年前花400多萬重新粉刷，但效果不佳，將研議長治久安的修復模式。
(中時)
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