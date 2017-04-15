竹北月租3萬豪宅 成毒咖啡工廠

新竹縣劉姓男子涉嫌在竹北豪宅製作毒咖啡包，14日被警方逮捕。（徐養齡攝）

新竹縣劉姓男子涉嫌靠賣毒大發橫財，與女友在竹北市精華區保下月租近3萬元的高級公寓，警方14日持搜索票前往查緝，查出多達354公克K他命，施還辯稱是洗劑，警方不排除他將不明化學物質滲入毒咖啡包中兜售。

警方調查，20多歲劉男自稱在新竹市賣烤蚵仔，私下涉嫌製作毒咖啡包對外販售，利潤高到可以在竹北市新興住宅區租下高樓層，享受奢華居住品質，平日就藏在豪宅內製作毒咖啡包。

只是原以為天衣無縫的販毒計畫，仍不小心走漏風聲，市警第一分局偵查隊掌握情資，昨前往埋伏，但該大樓門禁森嚴，加上劉男直到深夜才活動，警方徹夜埋伏，終於將施逮捕，並在屋內查獲毛重354.5公克的K他命，另有毒咖啡包7包、封口機等證物。

劉嫌對販毒矢口否認，辯稱大包K他命是工業用洗潔劑，封口機則是朋友寄放在他家中，不過警方初步檢驗，發現含有K他命成分，至於是否含有其餘化學物質，將報請送驗確認，封口機則疑為他封裝毒品的用具。

「吃下去等於玩命！」辦案人員直言，整包K他命不知滲了多少不明物質，不排除劉嫌為了減少成本，隨便將白色化學粉末加入毒咖啡包中販賣，買毒者食用後恐釀成嚴重健康問題，甚至丟了小命。

警方昨天另在民享街某公寓查獲施姓男子持有81.91公克安非他命、0.55公克K他命及吸食器、電子磅秤，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)