與國際動畫接軌 中市4／19放映加拿大動畫
今年是加拿大建國150週年，為打造台中市成為國際動畫之都，增進國外交流，台中市政府新聞局與加拿大駐台北貿易辦事處4月19日晚間7點在大墩文化中心演講廳舉辦「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映，將播放加拿大7部獨具風格、畫風特殊、劇情曲折、影像迷人的動畫短片，引領民眾欣賞世界動畫，活動完全免費，並將贈送加拿大特色小禮給參加者，數量有限。
市府新聞局長卓冠廷表示，市府2015年起以「動畫」作為城市影展主題，連續舉辦2屆國際動畫影展，不僅獲廣大迴響，更受到國內外動畫專家、學者、業界人士讚許肯定，盼打造台中市成為媲美法國安錫的國際動畫之都。
承辦今年台中國際動畫影展的台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，去年動畫影展透過加拿大駐台北貿易辦事處，規畫「加拿大國家電影局」單元受到影迷喜愛。
今年2017台中國際動畫影展開跑前，與加拿大駐台北貿易辦事處合作交流，舉辦「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映活動，讓民眾欣賞加拿大的精彩動畫。
加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安表示，加拿大今年正式邁入建國150年，台灣目前是加拿大位居全球第11、亞洲第5大的貿易夥伴，雙方共享民主、人權價值及長久的合作交流，建立穩固的雙邊關係；今年加拿大150週年國家電影日動畫精選活動將引領民眾看見加拿大動畫創意之美。
新聞局說，今年台中國際動畫影展首度舉辦國際短片競賽，2月15日開放徵件至今，已收到來自全球五大洲、多達54個國家的精彩動畫，總件數超過350件，徵件時間至6月30日止。
(中時)
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