雙龍橋驚見浮屍 警助死者安心回家

基隆市暖暖溪雙龍橋下河床發現一具浮屍。（記者張穎齊翻攝）

基隆市暖暖溪雙龍橋下河床發現一具浮屍，警方展開四天不眠不休調查，終於查出死者身分聯絡上家屬，死者母親感動不已，激動地謝謝警方幫兒子找到回家的路。

警方10日接獲民眾通報暖暖溪雙龍橋下攔砂壩下方河流內有一具浮屍，經調查死者為宋姓男子（71年次），身體無外傷，衣著完整無拉扯跡象，警方排除外力致死，經過連續多天的積極偵辦，終於找到家屬。

宋男母親表示，兒子平常與她同住，鮮少外出，兒子失蹤後，她到處找都找不到，並未報案，想不到會是這樣結果，謝謝警方替兒子找到回家的路。

暖暖所所長張錦堂表示，這幾天擴大調閱監視器，發現宋男10日凌晨4時許，獨自1人徒步於暖江橋、源遠路、暖暖街，數分鐘就陳屍於雙龍橋下河流內，疑似是失足落河溺斃，確切死因有待檢警化驗。

基市警局第三分局表示，起初將死者的指紋送刑事局的指紋資料庫比對人臉均查無資料，特徴點不足無法比對，後經由暖暖所警員徒步查訪附近民眾，順利查到死者的身分，進而聯絡到母親與弟弟，並協助至殯葬所指認遺體，確定無誤。

偵辦警員賴盧川說，連續多天不眠不休調查，當幫助往生者找到家屬的那一剎那，多日的辛勞化為難忘回憶，這次任務是最有意義的尋人歷程。

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(中時)