不熟路況開進小路 倒車不慎墜谷2人送醫

黃姓男子今天上午開車載女性友人前往坪林區虎寮潭遊玩，疑因不熟路況，倒車迴轉時不慎滑落山谷。（孟祥傑翻攝）

黃姓男子今天上午開車載女性友人前往坪林區虎寮潭遊玩，疑因不熟路況，倒車迴轉時不慎滑落山谷。（孟祥傑翻攝）

黃姓男子今天上午開車載女性友人前往坪林區虎寮潭遊玩，疑因不熟路況，倒車迴轉時不慎滑落山谷，警消趕至救出大腿骨折的黃男。（孟祥傑翻攝）

新北市55歲黃姓男子今天（15日）上午7時許，開車載著50歲許姓女性友人前往坪林區虎寮潭，因不熟路況開進狹小的產業道路，發現走錯路欲掉頭，疑因倒車不慎連人帶車滑落約2公尺山谷，警消獲報趕往救出2人，送醫後均無大礙。

據了解，黃男被救出後意識清楚，頭部及臉部有擦撞傷、左大腿骨折變形，許女則身體不適，警消將2人從車內救出後，送往北市萬芳醫院急救後，均無生命危險。

警方初步調查，黃男與許女相約前往風景秀麗的坪林虎寮潭遊玩，但因對路況不熟，黃男不慎開進產業道路，發現道路愈來愈窄且雑草愈來愈高，疑為走錯路，在原地倒車迴轉時，不慎後輪超出路面，一路滑落山谷，所幸被濃密的樹林擋住，黃男自行打電話報案，警消趕至順利救出2人。

(中時)