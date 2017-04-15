竹市「藝童去畫畫」 百名學童參加

竹市勞工處舉辦戶外寫生比賽。（徐養齡翻攝）

新竹市政府勞工處15日在護城河畔228紀念公園，舉辦「藝童去畫畫」勞工親子戶外寫生活動，吸引350位國小學童參賽，近千名勞工家長則陪兒女踏青兼寫生，享受難得悠閒假日。

(中時)