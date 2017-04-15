籃球》階段性換血 周俊三：中華男籃要年輕化

剛接中華男籃總教練職位的周俊三，強調中華隊將以有階段、有步驟的方式換血。(黃及人攝)

剛接下中華男籃兵符的周俊三，15日出席德霖三對三受訪表示，中華隊該由中生代接班，且抱持階段性、步驟性態度換血，期望逐漸朝著年輕化目標邁進，但他不禁開玩笑說：「只有戴維斯比較辛苦，誰叫他領比較多錢！」

周俊三預計下周三晚間前往中華籃協，跟選訓小組提出16人名單，畢竟他將擔任到明年印尼亞運結束，期間遭逢亞洲盃東亞資格賽、瓊斯盃、亞洲盃、世界盃亞洲區資格賽與印尼亞運5項大賽，他強調將因應不同比賽調整選手名單。

「首先6月3日登場的東亞資格賽，當然會以年輕選手為主，且不會挑選世大運國手，」周俊三表示，「當然我也會徵詢旅外選手、華裔球員，甚至CBA台灣球員的意願，前提是如今該由像是周儀翔、劉錚等中生代接班了。」

周俊三指出，像是旅美的陳盈駿，預計要到5月底才返台，勢必趕不上東亞資格賽，只能期待他打瓊斯盃，至於林書緯、陳堅恩、包提傑等華裔球員，他都會探詢他們想法，更列在中華隊口袋名單當中。

「其實隨便想想，至少就有20到30人可選，比如說蔣淯安、李啟緯、張宗憲等人都可以考慮，」周俊三說，「周柏臣、李德威、周伯勳、黃鎮等人也都不錯，一切就等下周三再跟選訓委員好好討論過後再說。」

至於上季效力CBA的台灣球員，周俊三強調，東亞資格賽與瓊斯盃應該先不會找，等到亞洲盃與年底的世界盃亞洲區資格賽，再找這些有經驗的好手幫忙，「無論如何我不會急著大幅換血，期望達到母雞帶小雞的效果。」

最後提到邁入第13年的德霖三對三，周俊三說：「感謝林謝董事長支持，每年一到德霖三對三，全校都總動員，畢竟最近適逢考試期，學生很需要1個抒發壓力的地方，同時也能推廣運動風氣！」

(中時電子報)