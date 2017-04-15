柯P說沒共識 朱立倫：為了市民怎麼講都好
新北市府昨發布新聞稿，指雙北已達共識共同爭取捷運軌道建設、翡翠水庫原水管理、八里汙水廠等r納入前瞻建設計畫，不過台北市長柯文哲卻在今指「誰跟他共識？」；新北市長朱立倫表示，只要柯市長高興，大家為市民需要努力，「怎麼講都好」。
朱立倫說，下周一（17日）他會到立法院去向立法委員拜託，並謝謝很多立法委員也幫新北市爭取軌道運輸環狀線二期的北環、南環、萬大中和樹林線二期與民生汐止線，他強調，這三條對未來10年大台北地區及台灣是很重要的建設，要拜託立委一起來努力。
朱立倫說，不管軌道建設或是副市長葉惠青向鄧副市長提到的翡翠水庫專管、上游整治跟八里汙水廠提升處理層級，都是對大台北700萬民眾很重要的，大家努力不管是共識不共識，只要往這個方向努力都是好的，無論台北市立場如何，新北市一樣全力以赴。
(中時)
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