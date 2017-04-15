杜絕老年人缺牙問題 「立即全口植牙」成新選擇

不少老年人都有缺牙問題，裝戴假牙成為邁入高齡的「標準配備」，但是活動假牙往往產生易滑動、妨礙咀嚼、影響食慾等困擾，若長期不解決，恐造成老人家營養不良等問題。

台大醫院新竹分院牙科部醫師柯惠馨表示，院方牙科部口腔顎面外科與膺復補綴科合作發展「立即全口植牙」。

她說明「立即全口植牙」手術在歐美已經推行了12年，根據發明這項技術的醫師Paulo Malo教授的臨床研究統計，手術成功率為94.8％到98％，跟傳統植牙手術的95％相當，手術十年植牙存活率也高達九成五。

有別於傳統的全口植牙手術，「立即全口植牙」只需在上顎和下顎各裝上4顆較長的人工牙根，配合獨特的力學設計，讓該四顆植體不僅可承受一般的咬合力，還可以立即受力，同時也可大幅減少甚至無須進行額外的補骨手術。

(中時)