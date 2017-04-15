酒駕逆向騎車，機車騎士喪命

徐男酒後逆向騎車，發生車禍喪命。（林宏聰翻攝）

高雄林園區43歲徐姓男子，14日晚間與朋友飲酒後，騎機車逆向行駛，在北汕二路與邱黃姓機車騎士擦撞，徐男頭部受創嚴重，送醫急救仍宣告不治，經抽血換算，他的酒測值高達1.25毫克；而邱黃姓騎士則幸運只受到輕傷。

警方調查，32歲邱黃姓男子昨晚9點多騎機車在北汕二路西向東方向行駛，不料撞上逆向騎乘的徐姓男子，兩人雙雙倒地，邱黃姓騎士的機車滑行撞到路邊停放的自小客車才停下。

邱黃姓騎士僅受到皮肉傷，不過逆向的徐男倒地時頭部撞擊，傷勢嚴重，雖送醫搶救，仍於深夜宣告不治；經過抽血換算呼氣酒測值，徐男竟高達1.25毫克，顯然當時已是爛醉如泥。

警方呼籲，駕駛人切勿酒後駕車，否則發生死亡車禍，不僅釀成1個以上家庭的悲劇，更衍生諸多社會問題。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)