千人走讀「溫羅汀」 體驗城市之美
金車文教基金會今天舉辦「溫羅汀走讀活動」，吸引1020位民眾報名，其中還有50位癌童和17衛視障生一起參與此次活動，先由6位名師開講介紹溫羅汀人文歷史，再以7條主題路線個別深入導覽，讓民眾不僅從書本上獲取知識，更與生活事物結合，邊走邊讀，帶動閱讀興趣。
金車舉辦走讀活動已經邁入第3年，3年來走讀過26條史蹟路線、1300多位民眾參加，今年選定「溫羅汀」由溫州街、羅斯福路、汀州街所框構的街區，這裏有台灣大學和台灣師範大學等學府，特別富有人文薈萃的氣息。
金車總幹事曾清芸說，這是金車第一次舉辦千人走讀活動，其中還有50位癌症朋友看到活動資訊，自己報名參加，也有17位的視障學生參與，金車希望透過此次活動，鼓勵弱勢團體多多走出戶外，未來也規劃更多更豐富的走讀路線。
今年規劃7條主題路線，包括「建築巡禮」導覽城南街道的建築之美、「學府漫遊」台大建築藝術賞析、「文學森林」介紹古亭文學歷史故事等，邀請28位知名老師導覽，有北一女中老師陳美桂、永樂座書店創辦人石方瑜、建築史作家凌宗魁等。
導覽老師陳美桂分享說，現代生活中常因為大眾交通工具的便利，逐漸淡忘在城市巷弄中徒步的感受，日本京都的哲學之道，就是希望人們透過親身走讀，觀察往昔的生活對照、建築和路人的神色與服裝，自然就會多一份對土地的認同和記憶。
金車表示，城市中的老街巷弄、名人故居、建築遺跡、獨立書店等，都有很多隱藏的故事，透過走讀可以喚起大眾對過往的歷史記憶，更深刻感受當地的文化，金車每年四月都會舉辦走讀活動，邀請民眾一起閱讀在地。
(中時)
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