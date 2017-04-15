雲林洋香瓜節席開135桌免費吃 10點半就爆桌

瓜田囍事．崙背百宴」，席開135桌讓民眾免費入席。（周麗蘭攝）

第一道菜洋香瓜切片上菜，大人小孩吃得暢快。（周麗蘭攝）

擠不進宴席的，還有滷肉飯可在樹下納涼吃。（周麗蘭攝）

品嘗洋香瓜滷肉飯的民眾大排長龍。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉是全台洋香瓜第二大產地，今年價格雖然「高貴」，公所與農會仍攜手合辦品嘗會，今天席開135桌七菜一湯免費吃，雖十一點半才開動，十點半就爆桌。

崙背洋香瓜與美濃瓜栽種面積最高達百公頃，瓜農苦心研究栽種之道，不惜重金採取隧道式種植，成本較其他類瓜果高昂，甜度達13至15度，今年上等洋香瓜一台斤130元。

二崙鄉公所與農會今年首度一起行銷，在崙背國中、崙背國小中間的大同路舉行「瓜田囍事．崙背百宴」，席開135桌讓民眾免費入席，其中滷肉飯、扣肉、鱸魚把洋香瓜入菜。

洋香瓜價格正貴，入菜的洋香瓜使用賣相較不好的次級品，滷肉把洋香瓜切丁一起滷，有自然的香甜味；傳統扣肉搭配筍乾，此次以洋香瓜取代筍乾；鱸魚與洋香瓜烹煮，甜味十分合拍。

135桌免費吃的餐宴不到十點半就座無虛席，不少家庭扶老攜幼，原本準備五百份自助餐式的滷肉飯給找不到位子的民眾也能大快朵頤，臨時加到一千份，仍大排長龍。

今天天氣炎熱，十一點半第一道菜洋香瓜切片上菜，等不及主持人宣布開動，民眾就人手一片狼吞虎嚥，感覺很開胃。

(中時)