調戲檳榔西施被封殺 男演員夜市賣海鮮維生

本土劇演員王信翔目前在夜市擺攤。（翻攝自王信翔臉書）

三立《戲說台灣》演員王信翔，兩年次因為多次言語性騷擾檳榔西施，被對方一狀告上法院，最後雖獲判不起訴，但慘遭演藝圈封殺，這讓他只好轉換跑道改到夜市賣燒烤，重新為生活打拚。

根據《蘋果日報》報導，王信翔2014年9月買檳榔時，因為出口調戲檳榔西施「2粒50，要可以摸可以看的」，接著還拍下對方倩影上傳臉書，事後引發諸多網友留言撻伐，這讓他緊急刪照並公開道歉，檢方認定言語調戲不構成刑責，而且照片非公開活動，獲判不起訴處分，不過因此重創形象自毀演藝之路。

不過他並未因此喪志，反而轉戰夜市開啟「叫賣人生」，上個月底更在臉書貼出夜市賣烤海鮮貝及魷魚翅照片，還開心跟粉絲合照，也有許多人在《爆廢公社》分享他在台中太平旱溪夜市擺攤照，對此他也道出心路歷程，表示被封殺雖然失去當初想要達成的夢想，但人生下半場開啟夜市人生，努力打拼、追求實在安定的生活，積極向上的處世態度，也讓粉絲留言為他加油打氣。

(中時電子報)