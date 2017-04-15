葵司帶衰？巴西國腳合拍廣告遭指沾色情
AV女優葵司先前才因為和傑尼斯男星松本潤爆不倫戀，讓她人氣急速下降，且事件爆發後網友湧入她社群網站砲轟，她也神隱不出面。但現在又傳出她與巴西國腳保利尼歐拍賭場廣告，讓他被指沾賭又沾色！
來自巴西的保利尼歐，2015年轉戰廣州恒大隊表現亮眼，讓他人氣與日俱增，也因此被菲律賓博彩公司看上邀請代言，另一位找來搭檔的正是AV女優葵司，但當時介紹時，是以模特兒介紹葵司。
不過球員以個人名義替博彩公司代言已經違反帶規定，加上又和AV女優合作，他被指是沾賭又沾色，有傳他還很有可能會被因此驅逐出境。但保利尼歐方面強調不知道葵司是AV女優，也說博彩公司在未經同意下已經將照片流出，他也決定中止合約，未知這樣是否能緊急剎車。
(中時電子報)
關鍵字：葵司
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