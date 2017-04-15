傳甘比不怕死「一戳定情」 劉鑾雄解世紀之謎

劉鑾雄透露與甘比感情是「日久見人心」。（圖／取自《on.cc東網》）

香港富商劉鑾雄（大劉）女人緣佳，去年總算情歸記者出身的女友甘比（陳凱韻），更宣示「她是我最後一個女人」，傳聞單純的甘比當年採訪大劉，因不怕死的戳了對方額頭上的痣，才使兩人一見鍾情，對此大劉最近接受港媒專訪，親解世紀之謎說：「沒這回事吧！我忘記了。」

盛傳甘比在擔任記者期間，有回獲派去電影院採訪大劉，直率沒心機的她還大剌剌地戳了大劉頭上的痣，問：「這是真的嗎？」讓劉鑾雄被她的傻氣吸引，留下深刻印象，這段都市傳聞多年來在網上流傳，然據香港《蘋果日報》報導，首次求證大劉，他一愣表示應該沒這件事，兩人感情是慢慢培養出來的，全靠日久見人心。

劉鑾雄讚甘比貼心、任勞任怨，開玩笑說：「就我今天的認知，一定是最後一個女人」，他自稱脾氣不好，吵架時總是甘比遷就他，為了家、為了孩子，甘比總是辛苦付出，使劉鑾雄相當感動，若要硬找出一個甘比的缺點，大劉說：「唯一的是不夠成熟」，因為年紀資歷還不夠，但人品沒話說，兩人相處也像倒吃甘蔗，越來越融洽。

(中時電子報)