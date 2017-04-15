豐原青商會徵選現代詩 發掘詩壇新生代文青

台中郭子妮創作《賜安》的現代詩獲得佳作肯定，搭配意境照片於豐原慈濟宮展出。（王文吉攝）

豐原青商會長、立委江啟臣（左）頒獎給佳作《默默對默娘》作者解昆樺（右）。（王文吉攝）

金門大學都市計畫與景觀系學生鍾曜丞（右）以《從古，至今》獲得佳作肯定，作品文字巧妙排列成葫蘆形狀。（王文吉攝）

從事機械業的王聖杰（右）以《三月，慈母臉龐是月色中的山城》獲得佳作肯定。（王文吉攝）

主辨單位將得獎作品結合慈濟宮場景或豐原在地的人事物，設計成明信片，提供民眾免費索取。（王文吉攝）

豐原國際青商會舉辦「詩慈濟原」全國青年現代詩徵稿，於豐原慈濟宮舉行頒獎典禮。（王文吉攝）

立委江啟臣（中）與佳作得獎者合影。（王文吉攝）

創會50年的豐原國際青商會舉辦「詩慈濟原」全國青年現代詩徵稿活動，評選出金尖獎、銀筆獎及3名佳作，並破格拔擢3件佳作，上午於豐原慈濟宮舉行頒獎典禮，由豐原青商會長、立委江啟臣表揚，獲獎作品搭配意境照片於豐原慈濟宮展出，也印製明信片提供民眾免費索取，宣傳豐原的在地特色。

任職於宜蘭蘭陽女中的陳曜裕以《走過廟東》奪首獎，出身豐原的他表示，廟東是他高中、大學時攜友來玩必訪之處，除品嘗美食外，也會到慈濟宮參拜，這首詩描述他對豐原及慈濟宮情感。銀獎由台南林益民、新北許佩瑜各以《葫蘆裡，豐原》、《火葫蘆傳說》奪得。

佳作原取3名，因優秀作品難分軒輊，評審團研議後決定增列3名。從事機械業的王聖杰以《三月，慈母臉龐是月色中的山城》獲獎，他大學就讀理工科，為校刊撰稿，也曾獲台南文學獎。王聖杰說，創作靈感來自台南天后宮，描述天上聖母端坐在大甲溪南岸的豐原，猶如慈愛眾人的母親，每到三月善男信女簇擁祝壽，盛況空前。

中興大學中文系副教授解昆樺、淡江大學師資培育中心兼任講師葉書蘋、金門大學都市計畫與景觀系學生鍾曜丞、台中郭子妮、台東余旻育等文壇備受矚目的青年才俊，皆獲得佳作肯定，可謂實至名歸。

本次徵件作品來自國內外，投稿者除各縣市與離島，還收到馬來西亞、香港、澳門和重慶等地青年的創作，共計收到130多篇稿件，主辦單位聘請文史工作者林宣宏、台灣詩壇資深詩人蘇紹連和知名作家兼詩人劉克襄共同評審。

江啟臣表示，日治時期的東山吟會、豐原吟社、葫蘆墩詩社、富春吟社、沙鷗吟社，以及著名的櫟社、漢詩文社等，皆曾以豐原為重要的活動場域，希望透過現代詩徵稿，發掘文壇新秀，傳承新世代的詩詞創作薪火。

以往文學比賽大多將得獎作品編輯成冊，主辨單位改採文創運用，結合慈濟宮場景或豐原在地的人事物設計成明信片，提供民眾免費索取。慈濟宮主委鄭文鑫表示，做為在地的宗教文化與傳統信仰中心，對於青年事務與文化推廣一定會大力支持，更希望這樣的活動能夠延續下去，為豐原留下寶貴文化資產。

(中時)