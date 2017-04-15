批前瞻計畫粗糙列入民粹建設 葉匡時：台灣勢必希臘化

交通部前部長葉匡時。(圖/中時資料照，姚志平攝)

宜蘭代縣長吳澤成近來兩度槓上交通部長賀陳旦，起因是宜蘭縣政府所提出的北宜直鐵及鐵路高架化計畫案，與中央意見分歧，賀更拋出興建輕軌議題，讓吳痛批，「沒有進入狀況。」對此，交通部前部長葉匡時今（15）日也針對此議題於臉書發表意見，認為若中央真的一味執行己見，加上前瞻計畫中的「民粹建設」，台灣勢必會希臘化。

針對宜蘭縣政府的北宜直鐵及鐵路高架化計畫案，吳澤成日前表示，此規劃非突發奇想，而是根據6、7年來，與交通部鐵改局的可行性評估、綜合規畫，是整個連續下來的結論與建議；至於，賀陳旦所拋出宜蘭建輕軌的構想，吳則強調，過去並沒有討論過此問題，且輕軌不能解決城際之間（台北與宜蘭間）的交通問題，無法理解賀的心態及想法。

而交通部前部長葉匡時今也於臉書分享一篇《聯合報》社論，內容提到宜蘭明明要的是直鐵建設，中央卻要塞給輕軌，施政邏輯讓人無法理解；且前瞻基礎建設中，盡是捷運或輕軌計畫，彷彿輕軌已成台灣交通建設的唯一解藥。葉匡時直言，「如果真這樣幹下去，再加上前瞻計畫的其他粗糙列入的民粹建設，臺灣勢必希臘化。」更稱年輕世代將更無翻身之日。

(中時電子報)