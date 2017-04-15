批前瞻計畫粗糙列入民粹建設 葉匡時：台灣勢必希臘化
宜蘭代縣長吳澤成近來兩度槓上交通部長賀陳旦，起因是宜蘭縣政府所提出的北宜直鐵及鐵路高架化計畫案，與中央意見分歧，賀更拋出興建輕軌議題，讓吳痛批，「沒有進入狀況。」對此，交通部前部長葉匡時今（15）日也針對此議題於臉書發表意見，認為若中央真的一味執行己見，加上前瞻計畫中的「民粹建設」，台灣勢必會希臘化。
針對宜蘭縣政府的北宜直鐵及鐵路高架化計畫案，吳澤成日前表示，此規劃非突發奇想，而是根據6、7年來，與交通部鐵改局的可行性評估、綜合規畫，是整個連續下來的結論與建議；至於，賀陳旦所拋出宜蘭建輕軌的構想，吳則強調，過去並沒有討論過此問題，且輕軌不能解決城際之間（台北與宜蘭間）的交通問題，無法理解賀的心態及想法。
而交通部前部長葉匡時今也於臉書分享一篇《聯合報》社論，內容提到宜蘭明明要的是直鐵建設，中央卻要塞給輕軌，施政邏輯讓人無法理解；且前瞻基礎建設中，盡是捷運或輕軌計畫，彷彿輕軌已成台灣交通建設的唯一解藥。葉匡時直言，「如果真這樣幹下去，再加上前瞻計畫的其他粗糙列入的民粹建設，臺灣勢必希臘化。」更稱年輕世代將更無翻身之日。
(中時電子報)
文章來源：葉匡時臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。