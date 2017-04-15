詹啟賢爆黨主席選舉請客綁樁 郝龍斌籲黨中央清查

郝龍斌今下午到台北市大我新舍進行黨員座談。（張潼攝）

國民黨主席參選人詹啟賢爆料指出，黨主席選舉地方綁樁、請客狀況嚴重。另一位參選人郝龍斌今下午受訪表示，他在基層座談時，對這些消息也時有所聞，希望黨員唾棄這種行為，唯有去除陋習，才能做到改革；他也呼籲，要想人不知、除非己莫為，黨中央應該加以清查。

郝龍斌今下午到台北市大我新舍、信義區西村里進行黨員座談和縣市巡迴政見座談。

他在大我新舍受訪時表示，今天國民黨要改革、革新，最重要的是陋習要去除，有關請客、綁樁、拉人頭給津貼等行為，黨員同志應該唾棄。而且，凡走過必留下痕跡，要想人不知、除非己莫為，被請客的一定知道誰在請客，被拉去支持特定候選人的，也知道誰在綁樁，愛黨就不應該傷害黨，為了改革，應該支持正道的候選人。

致詞時他也進一步強調，希望黨員支持改革國民黨的參選人，不只是救國民黨，也是救台灣，唯有國民黨強，才能制衡民進黨。

郝龍斌還說，作為黨主席，不應該以個人為領導中心，他也最討厭「『鞏固』領導中心」這樣的話，因為主席應該是發現問題、找到解決方向，大家自然就會團結起來跟隨。例如捍衛軍公教權益、反對日本核災食品進口，就是共同努力的方向，透過這些，自然可以團結。

他最後說，若他當選黨主席，2018年選舉，6都一定會拿下2都，且包括台北市，否則他就辭職下台。

(中時)