詹啟賢爆黨主席選舉請客綁樁 郝龍斌籲黨中央清查
國民黨主席參選人詹啟賢爆料指出，黨主席選舉地方綁樁、請客狀況嚴重。另一位參選人郝龍斌今下午受訪表示，他在基層座談時，對這些消息也時有所聞，希望黨員唾棄這種行為，唯有去除陋習，才能做到改革；他也呼籲，要想人不知、除非己莫為，黨中央應該加以清查。
郝龍斌今下午到台北市大我新舍、信義區西村里進行黨員座談和縣市巡迴政見座談。
他在大我新舍受訪時表示，今天國民黨要改革、革新，最重要的是陋習要去除，有關請客、綁樁、拉人頭給津貼等行為，黨員同志應該唾棄。而且，凡走過必留下痕跡，要想人不知、除非己莫為，被請客的一定知道誰在請客，被拉去支持特定候選人的，也知道誰在綁樁，愛黨就不應該傷害黨，為了改革，應該支持正道的候選人。
致詞時他也進一步強調，希望黨員支持改革國民黨的參選人，不只是救國民黨，也是救台灣，唯有國民黨強，才能制衡民進黨。
郝龍斌還說，作為黨主席，不應該以個人為領導中心，他也最討厭「『鞏固』領導中心」這樣的話，因為主席應該是發現問題、找到解決方向，大家自然就會團結起來跟隨。例如捍衛軍公教權益、反對日本核災食品進口，就是共同努力的方向，透過這些，自然可以團結。
他最後說，若他當選黨主席，2018年選舉，6都一定會拿下2都，且包括台北市，否則他就辭職下台。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。