MLB》雷神辛德加太威 假指甲也爆了

大都會強投辛德加本季為指甲問題所苦。（美聯社資料照）

王建民10年前在洋基球場投到指甲斷裂，後來做了假指甲因應，大都會「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）今年也有類似做法。但雷神的速球太威，黏了兩片假指甲都在比賽中毀了，投完6局才用了87球，還是因為手指流血退場。

「我有藉口去做美甲了。」辛德加苦笑著說。

辛德加過去在小聯盟就有類似的狀況，2015年升上大聯盟後沒再發生，未料今年3次先發已出現過兩次，包括開幕戰因為中指流血，先發6局無失分仍被迫退場休息。

雷神這次有備而來，右手食指和中指都做了假指甲，結果食指的在第3局就掉了。辛德加說，食指假指甲掉了，影響還不足以讓他分心，但第6局中指指甲又開始流血，伴隨疼痛就很難再撐下去了。

「真的很倒楣，我本來希望盡量多投幾局，卻因為這點小事得退場，真的很令人沮喪，」辛德加說：「昨晚打了延長賽，所以我今天希望能撐久一點，好讓牛棚可以喘口氣。」

儘管指甲出狀況，辛德加本季自責分率0.95還是低得令人咋舌。更可怕的是，他的控球也不受影響，3戰投19局還沒出現任何四壞，也成為大都會隊史首位開季尚未投出四壞已有20K的投手。

據了解，辛德加會由球團防護團隊替他黏貼食指與中指的假指甲，大都會教頭柯林斯（Terry Collins）認為下役按表先發不成問題。不過王建民當年做假指甲，是特地殺到曼哈頓的美甲沙龍，雷神則是交給防護團隊，哪種方式做出的假指甲品質較佳？也是個有趣的議題。

(中時電子報)