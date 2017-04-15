迎考季 磺溪書院考生祈福盼包中

參加「磺溪書院考生祈福」活動的考生們雙手合十，向文昌帝君祈願考試順利。（林欣儀攝）

參加祈福活動的考生在祈福卡上寫下心願，掛在祈福樹上，祈求錄取理想學校。（林欣儀攝）

迎接考季到來，台中市大肚區公所15日舉辦「三級古蹟磺溪書院考生祈福」活動，吸引1500名考生參加，儀式由副市長張光瑤擔任主祭，並逐一敬獻蔥燒包、狀元糕及粽子，祈願考運順利、心想事成。

2017年磺溪書院考生祈福活動上午展開，包括立委顏寬恒、大肚區長陳嘉榮及地方代表皆共襄盛舉，並由張光瑤帶領大道國中、沙鹿國中及來自全市各區報名的考生，向五文昌帝君敬獻「包高中禮（蔥燒包、狀元糕、粽子）」。

張光瑤表示，只要誠心祈求且努力不懈的認真念書，定能獲得庇佑、開啟智慧，透過向文昌帝君祈願的儀式，希望考生在雞年都能「雞來運轉」、「萬試如意」。緊接著，考生們在祈願卡上寫下心願、掛在祈福樹上，祈求錄取理想的學校。

陳嘉榮指出，磺溪書院為三級古蹟，供奉的文昌帝君相當靈驗，每逢考季總吸引許多考生祭拜，今年祈福活動還特別設計了「考生祈福闖關遊戲」，盼透過傳統益智性活動及祈福開智小遊戲，幫助考生增加信心、穩定情緒。

(中時)