新球季開打不到一半 兄弟撤換領隊？

楊培宏(左)今傳出將遭到撤換。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟今年球季教練團大幅改組，改由洋教練團帶隊，不過開季戰績不佳，今傳出中信兄弟領隊楊培宏將遭到撤換，不過目前楊培宏本人都尚未接電話，球團方面也沒有正面回應。

中信兄弟近幾年大幅補強，不過連續三年在總冠軍中失之交臂，今年找來洋教練團領軍，戰績卻沒有起色，據傳內部棒球相關顧問團，認為領隊楊培宏須為此負責，將遭到撤換。

目前根據他媒報導，未來中信領隊一職，將由前緯來獵人籃球隊總經理劉志威將接下重任，不過目前都還沒有正式消息傳出。

(中時電子報)