廣深港高鐵新進展 廣州到香港48分鐘

近日，香港鐵路公司官方介紹，廣深港高鐵香港段的目標通車日期是2018年，將從今年年中開始測試，由香港到深圳福田。全面通車後，廣州南站到香港九僅需48分鐘。

廣深港高鐵通車時間一直備受關注。香港鐵路公司(港鐵)工程總監黃唯銘近日表示，廣深港高鐵香港段的目標通車日期仍然是2018年第三季，但是將從今年年中開始測試，由香港開出列車到深圳福田。

據港鐵公司年報，截至2016年12月31日，整個項目已完成87.4%，總站已完成82.8%，而所有隧道工程已大致完成。主隧道內的軌道鋪設工程已於2016年11月完竣。整體而言，95.7%的軌道已於2016年年底前完成鋪設。

廣深港高鐵全長145公里，自廣州通往香港西九龍總站，行車距離142公里，途經廣州南站、慶盛站、虎門站、光明城站、深圳北站、福田站和西九龍站共7個車站。廣深車段時速350公里，初期運營速度310公里/小時，深港車段時速250公里。

(旺報)